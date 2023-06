Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 15.20 Uhr bei einem Unfall auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und überschlug sich mit seiner Maschine neben der Fahrbahn. Im angrenzenden Wald kam er zum Liegen. Dabei zog sich der junge Mann Verletzungen am Rücken zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden. Bei der Bergung des Verletzten leistete auch die Feuerwehr Unterstützung. Lebensgefahr besteht laut Angaben der Polizei nicht. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.