Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat nach Polizeiangaben ein 18-jähriger Autofahrer am Samstagmittag auf der B48 zwischen Winnweiler und Schweisweiler in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw geriet auf den Grünstreifen, hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein total beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch ein Notarzt und die Winnweilerer Feuerwehr im Einsatz.