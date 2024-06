Im Kirchheimbolander Schlossgarten kämpften einst pfälzische Freischärler für Freiheit und Demokratie. Am Freitag wurde an sie mit einem Theaterstück und einer Kranzniederlegung erinnert. Obgleich die Schlacht 175 Jahre her ist, ihr Anliegen ist auch heute noch aktuell.

Im Zuge der Revolution 1848/49 wird der Kirchheimbolander Schlossgarten von preußischen Truppen umzingelt. Während sich weitere Aufständische nach Rockenhausen zurückgezogen haben, bleiben ein paar Freischärler im Schlossgarten zurück und machen sich nun bereit zum Kampf. Beim Angriff der preußischen Truppen sind sie auf sich alleine gestellt – zahlen- und waffenmäßig unterlegen. Und so schlagen die Preußen den Aufstand nieder. 17 Freischärler kommen dabei ums Leben.

175 Jahre später wird das Gefecht im Schlossgarten nachgestellt. Schüler der Klassen 10c und 8b der Georg-von-Neumayer-Schule führen vor 50 Zuschauern das Theaterstück „Die wilde Mathilde“ auf und erinnern an den Kampf der Pfälzer Revolutionsarmee für Freiheit und Demokratie. Im Zentrum der Aufführung steht Mathilde Hitzfeld. Beim Gefecht im Schlossgarten ist sie mit dabei und kämpft gegen die preußische Armee. Als die Preußen den Aufstand niederschlagen, wird Mathilde Hitzfeld verhaftet. Auf einem Bild zu dem Gefecht in Kirchheimbolanden wird Mathilde Hitzfeld mit einer Fahne in der Hand dargestellt. Es erinnert an das Bild der französischen Revolution, auf dem Marianne die französische Fahne schwenkt.

Demokratie zu verteidigen ist noch immer aktuell

Nach der Theateraufführung gedenken etwa 25 Personen auf dem Kirchheimbolander Friedhof. An der Grabstelle der Freischärler legen die Stadtbeigeordneten Michael Ruther und Birgit Dall einen Kranz nieder. Erst nach Jahrzehnten war den Freischärlern ein Grabstein gewährt worden. Es dauerte 70 Jahre bis zur Demokratie – mit der Gründung der Weimarer Republik. „Die Demokratie zu verteidigen, ist immer noch aktuell – jetzt besonders“, sagt Michael Ruther. Deshalb sei es wichtig, sich zu Wort zu melden und sich für Demokratie einzusetzen.

Birgit Dall und Michael Ruther legen einen Kranz an der Grabstelle der Freischärler nieder. Foto: Kira Bläßer

Musikalisch begleitet wurden Theaterstück und Kranzniederlegung von den Liedarchäologen Stephan Höning und Joachim Seltmann in Begleitung von Thorsten Reinartz. Mit Ukulele, Akkordeon und Gitarre spielten sie mehrere Revolutionslieder. „Für die Demokratie muss etwas getan werden“, sagt Stephan Höning nach dem letzten Lied, „Vielleicht nicht wie damals im Schlossgarten mit Waffen, aber es können Worte eingesetzt werden, um die Demokratie zu verteidigen.“ Wenngleich die Pfälzer Revolutionäre damals das Gefecht im Kirchheimbolander Schlossgarten verloren haben, letztendlich setzte sich die Demokratie durch. 175 Jahre später wird den Freischärlern und Mathilde Hitzfeld als Kämpfer für Freiheit und Demokratie gedacht.