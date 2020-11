Wie befürchtet ist die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen über das Wochenende erneut gestiegen: Von Freitag- bis Sonntagnachmittag sind 17 bestätigte Fälle hinzugekommen. Somit sind bislang im Donnersbergkreis laut Gesundheitsamt 298 SARS-CoV-2-Infektionen nachgewiesen. Davon gelten 211 Personen als genesen, neun Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung gestorben.

Im Landkreis sind nun 78 aktive Infektionsfälle bekannt. Der Inzidenzwert – also die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner – ist mittlerweile auf 94,3 gestiegen; ab 50 gilt bei der sogenannten Corona-Ampel die Alarmstufe Rot. Bei der Verteilung der aktiven Fälle nach Verbandsgemeinden liegt Eisenberg mit 25 an der Spitze, die wenigsten Infektionen sind derzeit in Göllheim mit acht bekannt.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis 396, Rheinland-Pfalz 504, Deutschland 640.