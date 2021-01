Am Wochenende hat das Kreisgesundheitsamt insgesamt 17 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert – sechs am Samstag und elf am Sonntag (Stand 11 Uhr). Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1396 angestiegen. 1230 Personen gelten als genesen. Mittlerweile sind 40 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen.

Laut Gesundheitsamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder gestiegen und liegt bei 103,6. Nach aktuellem Stand sind 126 aktive Infektionsfälle bekannt, und noch immer werden 22 Patienten im Krankenhaus behandelt.

Die meisten Fälle in der VG Kirchheimbolanden

Heruntergebrochen auf die einzelnen Verbandsgemeinden verzeichnet die VG Eisenberg 21 aktive Infektionen, die VG Göllheim 20, die VG Kirchheimbolanden 39, die VG Nordpfälzer Land 32 und die VG Winnweiler 24 Fälle. Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Im Kreis sind es 1853 Fälle, im Land 2173 Fälle und in ganz Deutschland 2563 Fälle pro 100.000 Einwohner.