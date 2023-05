Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis nennt die Polizei als Grund dafür, dass der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads am Samstagnachmittag auf der L396 zwischen Göllheim und Ramsen von der Straße abgekommen und gestürzt ist. Der junge Mann aus dem Donnersbergkreis hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren, beim folgenden Aufprall zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.