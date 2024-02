Ein junger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag leicht verletzt worden. Der 17-Jährige, der aus dem Donnersbergkreis stammt, war mit seinem Leichtkraftrad auf der B48 unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wollte er in Höhe Schweisweiler ein vorausfahrendes Auto überholen, bei diesem Überholvorgang touchierte er mit seinem Leichtkraftrad seitlich den Wagen und kam dadurch zu Fall. Es war tatsächlich großes Glück im Unglück, dass er sich nur leichte Verletzungen zuzog: Denn auf der regennassen Fahrbahn rutschte er gegen einen entgegenkommenden Sattelschlepper. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Gegen den jungen Mann wurde laut Polizeiangaben ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.