Wieder hat die Polizei Kirchheimbolanden einen Fall von E-Scooter-Fahren ohne Versicherungsschutz gemeldet. Es ist der zweite Vorfall innerhalb sehr kurzer Zeit. Demnach wurde eine Streife am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Dreisener Straße in Göllheim auf einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem fiel den Beamten auf, dass die Höchstgeschwindigkeit des E-Scooters so hoch war, dass dieser generell nicht zulassungsfähig ist. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und das Fahrzeug an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Erst am Samstag hatte die Polizei auf dem Weierhof einen 19-Jährigen auf einem E-Scooter erwischt, dessen Versicherungsschutz abgelaufen war.