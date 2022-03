Mehr als 20.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gibt es im Donnersbergkreis. Gleichzeitig haben fast 31.000 Bürger mit Wohnort in der Region einen Arbeitsplatz. Die Differenz erklärt sich durch die Pendler. Aber wo fahren die Kreisbewohner täglich hin? Und wie viele Arbeitnehmer kommen von außerhalb zur Arbeit?

Mehr als die Hälfte der Berufstätigen aus dem Donnersbergkreis arbeitet außerhalb des Landkreises. 17.100 der 30.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fahren zur Arbeit in eine andere Kommune. Im Gegenzug pendeln mehr als 8000 Beschäftigte in den Donnersbergkreis ein.

Die meisten Auspendler zieht es nach Kaiserslautern. Gut 2200 Donnersberger arbeiten in der Barbarossastadt. Mehr als 1000 Menschen aus dem Kreis pendeln zudem in den Landkreis Kaiserslautern. Gefahren wird aber allmorgendlich in alle Richtungen: Rund 2000 Stellen im Kreis Bad Dürkheim sind mit Donnersbergern besetzt, 1800 im Kreis Alzey-Worms, mehr als 1500 in der Stadt Ludwigshafen und fast 1400 im Kreis Bad Kreuznach. Deutlich weniger Menschen als nach Lautern fahren übrigens in die Gegenrichtung, bis nach Mainz: In der Landeshauptstadt arbeiten etwas mehr als 700 Donnersberger. Bis über den Rhein, in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden zieht es immerhin auch noch mehr als 200 Beschäftigte aus dem Kreis.

1400 kommen aus dem Kreis Alzey-Worms hierher

Für 13.300 Menschen ist der Donnersbergkreis sowohl Wohn- als auch Arbeitsort. Allerdings gibt es gut 21.500 Stellen im Landkreis. Demnach kommen 8200 Berufstätige per Auto oder Zug von außerhalb zum Arbeiten an den Donnersberg. Die meisten davon stammen aus dem Kreis Alzey-Worms, nämlich fast 1400. Auch aus den Kreisen Kaiserslautern und Bad Dürkheim sowie aus der Stadt Kaiserslautern pendeln jeweils mehr als 1000 Menschen in den Donnersbergkreis ein. Keine Frage, viele von ihnen sind bei den Automobilzulieferern Borg Warner in Kirchheimbolanden und Adient in Rockenhausen, bei Gienanth in Eisenberg oder auch beim Westpfalz-Klinikum beschäftigt. Aus nahezu allen Kommunen in der weiteren Umgebung haben Menschen Arbeit am Donnersberg gefunden – selbst aus dem saarländischen St. Wendel sind es 40.

Daten mit zeitlicher Verzögerung erfassbar

Die Statistik der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens erfasst die Beitragszahler in die Sozialkassen, also in der Regel keine Selbstständigen und Beamten. Außerdem lassen sich die Pendlerströme nur mit einer zeitlichen Verzögerung erfassen. Die an dieser Stelle veröffentlichten Daten sind zum 30. Juni 2021 erhoben worden. Ungenauigkeiten ergeben sich, wenn der Arbeitnehmer zusätzlich einen Zweitwohnsitz beim Arbeitsort führt. Die Meldevorschriften überlassen es dem Arbeitgeber, welchen Wohnort er weitermeldet.