Im Rahmen des Festkommers anlässlich des 160-jährigen Bestehens des Männergesangvereins Ilbesheim in der Ilbesheimer Kirche gab es auch zwei Ehrungen.

Für 50 Jahre aktives Singen bekam Willi Fritsche die Goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes verliehen. Überreicht wurde die Auszeichnung von Karla Kronenberger in ihrer Eigenschaft als Repräsentantin des Chorverbandes der Pfalz. In ihrer Rolle als Vorsitzende des Kreischorverbandes Nordpfalz wiederum ehrte sie Alvina Reiss für 20 Jahre Chorleitertätigkeit beim MGV. Die Ehrung war eingebettet in ein abwechslungseiches Programm. Einer der Höhepunkte war eine Liveschaltung nach Jurbarkas in Litauen, wo der dortige Frauenchor „Lelija“, der mit der Chorgemeinschaft Ilbesheim-Gauersheim befreundet ist und die Nordpfalz auch schon besucht hat, ein Ständchen brachte, das dem Publikum auf einer Leinwand gezeigt wurde.