„Drogentypische Auffälligkeiten“ hat die Polizei bei einem 16-jährigen Kraftradfahrer festgestellt, den Beamte am Donnerstagnachmittag in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen kontrolliert haben. Die Durchführung eines Drogentests habe der Jugendliche verweigert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen, zudem sind sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden.

Bußgeld, Fahrverbot, Punkte, Eignungsprüfung

Den 16-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Diese wird dann bei dem jungen Mann eine Eignungsprüfung durchführen.