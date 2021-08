Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat er auf der Kreisstraße 34 zwischen Rockenhausen und Ruppertsecken wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, stürzte und rutschte auf der Gegenfahrbahn bis an die Leitplanke. Sein Motorrad rutschte noch einige Meter weiter. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.