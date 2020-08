Bei einem 16-Jährigen hat die Polizei am Donnerstagabend Drogen sichergestellt. Die Beamten hatten den Jugendlichen in der Rockenhausener Donnersbergstraße kontrolliert. Auf Nachfrage hat ihnen der junge Mann das Rauschgift ausgehändigt. Dieses wird nun zur eingehenderen Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt. Gegen den 16-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.