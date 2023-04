Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer, der am Freitagabend auf der K34 mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt ist. Der junge Mann aus dem Donnersbergkreis war nach Polizeiangaben von Ruppertsecken in Richtung L386 unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. An diesem entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.