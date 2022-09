Zum zweiten Mal seit Anfang August wird eine 16-Jährige aus Kirchheimbolanden vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist Lena Pielniok letztmals am 31. August gesehen worden. Das Mädchen ist zirka 1,78 Meter groß, schlank und hat braune, an den Seiten kurzrasierte Haare. Die Polizei vermutet, dass sie sich im Donnersbergkreis oder auch im Bereich Worms aufhält. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 oder jede andere Polizeiinspektion entgegen.

Die 16-Jährige war bereits am 2. August als vermisst gemeldet worden. Nachdem die Polizei am 23. August mit einer Suchmeldung an die Öffentlichkeit gegangen war, ist Lena kurz darauf wohlauf und unversehrt wieder aufgetaucht. Nur rund eine Woche darauf ist sie dann offenbar erneut verschwunden.