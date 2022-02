Das Team der kommunalen Impfstelle bietet am Mittwoch, 16. Februar, an der Integrierten Gesamtschule Eisenberg, Friedrich-Ebert-Straße 19, einen Sonderimpftag an. Von 11 bis 16 Uhr gibt es Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Personalausweis und Impfpass sollten mitgebracht werden.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Jugendliche von 16 bis 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen.