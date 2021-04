Bachforellen, Karpfen und Aale: Sie alle waren noch vor einigen Jahren in dem zwei Kilometer langen Abschnitt der Alsenz zu finden, die Hans Jürgen Bayer seit 2014 auf Münchweilerer Gemarkung gepachtet hat. Doch in dem gesamten Gewässer haben sowohl die Wasserqualität als auch der Sauerstoffgehalt in den vergangenen Jahren durch Klimawandel und Umweltverschmutzung merklich gelitten.

Dagegen wollte Bayer zusammen mit Uwe Scheithe - von der Kreisverwaltung eingesetzter Fischereiberater – etwas tun: 1500 Setzlinge im Alter zwischen zwei Monaten und zwei Jahren hat das Duo bei Würzburg gekauft und kurz hinter der Kreisgrenze bei der Enkenbacher Kläranlage in den Fluss gesetzt. Ziel ist es, möglichst viele Gründlinge, Rotaugen und Nasen – ein stark bedrohtes Mitglied der Familie der Karpfenfische – sowie die sogenannten Moderlieschen erneut heimisch werden zu lassen. Im Erfolgsfall könnten diese andere, größere Fischarten nach sich ziehen.

„Unser Wunsch wäre es, den gesamten Abschnitt im Lauf der Zeit zu einem zusammenhängenden Biotop werden zu lassen, das sich mittel- und langfristig selbst reguliert, erhält und nachhaltig Bestand hat“, so Scheithe. Ortschef Christoph Stumpf lobte: „Hier haben wir mal ein ganz anderes Beispiel einer funktionierenden Dorfgemeinschaft – wenngleich vielleicht erst in ein, zwei Jahren für jeden erkennbar.“