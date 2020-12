Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Grundschule Marnheim: Einen Scheck in Höhe von 1500 Euro haben die Geschäftsführer der IVB Direktmarketing GmbH, Tanja Gehm und Rudolf Menge, an Schulleiterin Mareike Steib und Walter Ickenroth vom Schulförderverein überreicht.

An Ideen, wofür das Geld eingesetzt wird, mangelt es nicht. So wünschten sich die Schüler zum Beispiel ein Schild, „wo draufsteht, dass hier unsere Schule ist“, zitierte Steib „ihre“ Kinder. Ferner stelle sich die Schule gerade digital auf, auch hier könne eine Finanzspritze gut gebraucht werden. Kollegium, Förderverein und Schüler dankte der IVB.

Seit 1992 hat die Firma, die sich auf die manuelle Umsetzung von Werbemitteln spezialisiert hat, in Marnheim ihren Sitz und fühlt sich mit der Region verbunden. Ihr breit gefächerter Kundenstamm ist europaweit zu finden, mit 35 Festangestellten sowie rund 250 Heim- und Aushilfsmitarbeitern sei die IVB ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, so die Geschäftsführer.