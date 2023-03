Nächste Woche findet in Potsdam die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst statt. Um zu bekräftigen, dass ihre Mitglieder mit dem im Februar vorgelegten Angebot nicht zufrieden sind, hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) landesweit zu einem Streik aufgerufen, an dem sich auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und solidarisch die Gewerkschaft der Polizei beteiligt hatten. Auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden kamen aus diesem Grund am Donnerstagvormittag nach Angaben der GEW rund 1500 Menschen unter dem Motto „Profis brauchen mehr“ zusammen.

„Wir wollen noch einmal deutlich machen, dass wir ein besseres Angebot von der Arbeitgeberseite erwarten“, sagte Kathrin Gröning, Stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Rheinland-Pfalz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Unsere Forderungen sind klar: 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst – und das im Februar vorgelegte Angebot weisen wir zurück.“