Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat am Wochenende 15 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert, sieben am Samstag und acht am Sonntag. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens erhöht sich damit auf 779. Davon gelten 633 Personen als genesen. Aktuell werden neun Patienten im Krankenhaus behandelt, 13 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben.

Derzeit 133 aktive Infektionsfälle bekannt

Auf der Basis dieser Zahlen sind im Landkreis (Stand Sonntag, 11 Uhr) 133 aktive Infektionsfälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist liegt damit bei 77. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in der VG Kirchheimbolanden (63), die wenigstens in der VG Nordpfälzer Land (13).

Kaum Änderungen gegenüber den Vortagen

Für die Einrichtungen im Donnersbergkreis ergaben sich kaum Änderungen gegenüber den Vortagen. Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, wie folgt dar: Donnersbergkreis: 1034 Fälle auf 100.000 Einwohner, Rheinland-Pfalz: 1194 Fälle, ganz Deutschland: 1406 Fälle.