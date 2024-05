Es darf gefeiert werden. Zur 140-Jahr-Feier des Sportvereins (135 Jahre) und des Fördervereins Imsbach (fünf Jahre) geben sich die „Anonyme Giddarischde“ die Ehre. Am 29. Juni spielen die Pfalzrocker ein Open-Air-Konzert auf dem Platz an der Gemeindehalle. Nicht nur die Vereine, sondern auch die Musiker befinden sich in einem Jubiläumsjahr. Vor 25 Jahren gründeten sich die „Anonyme Giddarischde“, deren Songs sogar auf dem Betzenberg vor den Partien des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gespielt werden. Der Bezug zum Sport ist also gegeben.

Einlass am 29. Juni ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (zuzüglich Gebühr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Winnweiler und bei allen ADTicket- und Reservix-Verkaufsstellen, wie Officestar Enders in Kirchheimbolanden, der Verbandsgemeindeverwaltung in Rockenhausen oder Mork Team in Rockenhausen. An der Abendkasse kosten die Karten 23 Euro. Weitere Infos unter www.imsbach.eu.