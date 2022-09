134 weitere Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag für den Donnersbergkreis vermeldet. Neun Erkrankte werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut an von 771,8 auf nun 846,9.

388 Fälle sind dem Gesundheitsamt aktuell bekannt: 160 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, 102 in der VG Kirchheimbolanden, 82 in der VG Winnweiler, 32 in der VG Göllheim und zwölf in der VG Eisenberg.