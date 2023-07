Für die Prüfungen beim Reit- und Springturnier in Standenbühl am Wochenende liegen fast 300 Nennungen vor. Den Höhepunkt bildet die Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde.

Ausrichter am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, ist der Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein. Geritten wird auf dem Gelände in Standenbühl. Die Turnierleitung der 13 Prüfungen obliegt Delia Albrecht. Die Springparcours werden von Werner Schardt gebaut. Erwartungsgemäß ist die Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen am stärksten besetzt: Hier liegen 53 Nennungen vor, für die Platzierung wird das Starterfeld in zwei Abteilungen gewertet. Mit 37 Nennungen ist auch die Springprüfung der Klasse L gut gefüllt. Bei den Dressurprüfungen die der Klasse A mit 32 die meisten Nennungen. Das höchste Niveau hat die Springprüfung der Klasse M, die in einer Siegerrunde entschieden wird. Dazu haben 15 Reitpaare gemeldet, und mindestens vier Teilnehmer werden in der Siegerrunde sein.

Der Kreis der Favoriten lässt sich nur schwer eingrenzen. Zu rechnen ist in der Siegerrunde mit Gerhard Schmidt von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern und mit Pascal Hasche vom Reitclub Billigheim. Aus den eigenen Reihen kommt Delia Albrecht, und an einem guten Tag schafft es vielleicht auch Paula Jung von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern in die entscheidenden Runde.

Lokalmatadorin Delia Albrecht

In der Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen zählen Pascal Hasche und Gerhard Schmidt zum Kreis der Favoriten wie auch Christina Kuhn aus Katzweiler von der CJD-Sportgemeinschaft Wolfstein und Nadja Plavcic vom Reitclub Billigheim. Daneben gibt es noch etliche Reitpaare, teils auch aus der Umgebung, denen ein Sieg zugetraut werden kann. Hochmotiviert gehen die Nordpfälzer Marlay Demmerle aus Börrstadt und Elmar Wilz vom Heidehof bei Kirchheimbolanden in den Wettbewerb, sie rechnen sich eine Chance auf zumindest einen vorderen Platz aus.

ZEITPLAN

Samstag, 8. Juli:

9.30 Uhr: Dressur-Wettbewerb

10.15 Uhr: Reiter-Wettbewerb

10.45 Uhr: Pony-Führzügel-Wettbewerb

11.15 Uhr: Dressurreiterprüfung A

13 Uhr: Dressurprüfung A

15.30 Uhr: Dressurprüfung L mit Trense

Sonntag, 9. Juli:

8 Uhr: Springreiter-Wettbewerb

9 Uhr: Stilspring-Wettbewerb

9.45 Uhr: Stilspringprüfung A mit Standardanforderungen

12.15 Uhr: Springprüfung A**

14.30 Uhr: Springprüfung L

15.30 Uhr: Mannschafts-Springprüfung A