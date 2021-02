13 Neuinfektionen – neun am Samstag, vier am Sonntag – hat das Gesundheitsamt am Wochenende registriert. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 17,3 am Freitag auf nunmehr 29,2 gestiegen und die Corona-Warnampel wieder von Grün auf Gelb gesprungen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen liegt im Donnersbergkreis nun bei 1599. 52 Todesfälle sind bisher im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Bei momentan 54 aktiven Fällen werden elf Patienten im Krankenhaus behandelt. Die meisten bekannten Infektionen gibt es nach wie vor in der VG Nordpfälzer Land mit 32, die wenigstens in der VG Göllheim mit drei. Der Inzidenzwert liegt deutlich unter den Zahlen von Bund (67,0) und Land (54,1).