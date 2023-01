Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein stark alkoholisierter Junge in der Kreuznacher Straße gemeldet. Dort wurde ein 13-Jähriger aufgefunden, der gegenüber der Beamten zugab, nach der Schule Wodka getrunken zu haben. Er wollte jedoch nicht preisgeben, woher der Schnaps stammte. Ein Alkoholtest ergab schließlich laut Polizei einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der Junge wurde deswegen vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Die Mutter wurde in Kenntnis gesetzt, das zuständige Jugendamt wird ebenfalls über den Vorfall informiert.