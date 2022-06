Wer für Sonntag, 26. Juni, noch keine Pläne hat, für den könnte das Angebot des Verbands der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz eine attraktive Perspektive sein. Dieser lädt einmal mehr zum „Tag der offenen Gartentür“ ein.

Dabei besteht von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit, über fremde Zäune zu schauen, die grünen Oasen anderer Gartenliebhaber zu besichtigen und sich die eine oder andere Anregung zu holen. Immerhin 275 Gartenbesitzer – 13 davon im Donnersbergkreis – freuen sich über interessierten Besuch. Der Verband möchte mit dieser Aktion „die Wertschätzung für die Gartenkultur fördern und für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben“. Eine komplette Adressliste findet sich im Internet unter www.gartenbauvereine.de.

Für den Bereich der Alten Welt bieten die beteiligten Tourismusbüros einen besonderen Service an: Wer auf sein Auto verzichten möchte, kann sich auf zwei alternativen Routen in einem alten Mercedes-Benz-Reisebus O 303, einem Oldtimer-Reisebus, zu je drei ausgewählten Gärten chauffieren lassen. Interessierte schreiben eine Mail mit ihrem Namen und der Tourbezeichnung an touristinfo@vg-nl.de. Es wird darum gebeten, den Fahrpreis von acht Euro pro Person am Tag der Fahrt passend bereitzuhalten. Beide Touren beginnen und enden am Rognacplatz in Rockenhausen.

Zwei Touren mit Oldtimer-Bus

Tour eins unter dem Motto „Sommerflieder“ startet um 10 Uhr, besucht werden der Edelrost-Garten von Angela und Otmar Klingkowski in Rockenhausen, der Naturgarten von Helga Kirchmer auf dem Ausbacherhof und das ehemalige Bauerngehöft von Torsten Schlemmer und Sebastian Schramm in Waldgrehweiler. Die Rückkehr nach Rockenhausen ist gegen 13.30 Uhr geplant.

Abfahrt zur zweiten Tour („Sonnenblumen“) ist um 14 Uhr. Stationen sind der Hofgarten von Ingeborg und Volker Langguth-Wasem in Sankt Alban, der Ziergarten von Sabine und Thomas Küsters in Teschenmoschel sowie der Mini-Gartenmarkt am dortigen Dorfgemeinschaftshaus und der träumerische Skulpturengarten von Uta Schade in Niederkirchen. Gegen 18 Uhr soll der Ausflug beendet sein.

Die Teilnehmer aus dem Donnersbergkreis:

Sigrid und Klaus Rinne, Donnersberger Straße 18, Albisheim; 3500 Quadratmeter, romantischer Rosengarten mit Pavillon, Seerosenteich, Stauden, Kräuterspirale, Gemüsegarten, Obstwiese und großem Glasgewächshaus.

Georg Kattler, Hauptstraße 55, Dörmoschel; Parkanlage mit Bachlauf und Springbrunnen, Museum mit Mineralien und Fossilien.

Familie Hoffmann, zwischen Teschenmoschel und Dörmoschel; öffentlicher Barfußpfad mit Rastmöglichkeit, 240 Meter einfacher Weg mit Kneippmöglichkeit im Moschelbach und Baumlehrpfad mit 25 Baumarten.

Sabine Küster, Hauptstraße 2B, Teschenmoschel; Ziergarten mit Stauden, Rosen, Hochbeet und Bienenwiese, Kräuter- und Naschhecken sowie Blumenwand und Seerosenteich.

Sonja Schmid, An der Hohleiche 1, Teschenmoschel; altes Sandsteingemäuer, Blumen- und Nutzgarten, Kräuter- und Staudenbeete, Obstbäume und -sträucher, Strohballengärtnerei, Sitzecke mit Duftrosen.

Familie Köhler-Kraus, Hauptstraße 1, Felsbergerhof (Imsweiler); idyllische Gartenwirtschaft mit Weitblick.

Obstbrennerei Blum-Gabelmann, Schlossbergstraße 6, Mannweiler-Cölln; klassische Streuobstwiesen mit alten Apfelsorten, naturnahe Kulturlandschaft.

Monika Liebig, Schulstraße 15, Niederhausen; geschlossener Innenhof mit Zitronen- und Orangenbäumen, Oleander, Schubkarren-Gemüse, Kübelpflanzen.

Hof Lebensberg, Kahlforsterhof 1, Obermoschel; modell- und Praxisbetrieb für regenerative Landwirtschaft im Aufbau, regeneratives Agroforstsystem, biointensiver Gemüsebau, Bioland Baumschule Ackerbaum.

Angela und Otmar Klingkowski, Hauptstraße 1, Rockenhausen (Dörnbach); farbenfroher Vorgarten, Blumenwiese und Kräuter, Edelrostobjekte sowie frostsichere Gartenkeramik.

Gabi und Ludwig Gaß, Kaiserstraße 9a, Standenbühl; Lilien-Liebhaber-Garten: über 100 verschiedenfarbige Tag- und Schwertlilien.

Ingeborg und Volker Langguth-Wasem, Schulstraße 3, Sankt Alban; gemütlicher Hofgarten mit Weinreben, Blumen, Nutzpflanzen, Wintergarten, Teich und Gehölzen.

Torsten Schlemmer und Sebastian Schramm, Inselstraße 10, Waldgrehweiler; ehemaliges Bauerngehöft mit begrüntem Innenhof, Wasserspielen, Staudenbeeten, Gehölzen, Rosen, Kleinbäumen, Topfgarten mit Dachwurz und Hosta-Sammlung.