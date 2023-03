Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Küchenleiter und Chefkoch der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) an Heiligabend zu Hause noch selbst am Herd stehen? Für den Rockenhausener Thorsten Trost ist da kein Problem. Die Tradition der Wiener Würstchen mit Nudelsalat rührt aus der Zeit, als der 51-Jährige seine Frau kennenlernte, und damit auch seine Schwiegermutter in spe.

„Sie fragte mich immer ganz ängstlich wegen meines Berufes: Wie schmeckt es denn?“, sagt Trost und denkt wehmütig an die Heiligabende mit der kürzlich verstorbenen