Mitternachtsessen, Feuerwerk und Panettone: In Peru wird Weihnachten mit etwas anderen Traditionen als bei uns in Deutschland gefeiert. Evelyn Driedger ist seit April als Missionarin in dem südamerikanischen Land und hat mir alles über peruanische Weihnachtstraditionen erzählt.

Noch ist es in Peru wenig weihnachtlich, berichtet mir Evelyn. Denn während bei uns schon zur Adventszeit an vielen Stellen festlich geschmückt wird, fangen die Peruaner erst ungefähr eine Woche vorher an zu dekorieren. „In Peru wird nie so weit im Voraus geplant“, erzählt die Weierhöferin lachend. Wenn dann aber geschmückt wird, dann eher kitschig, findet Evelyn, vor allem bunt muss es für die Peruaner sein, es gibt Kitschfiguren und Plastiktannenbäume. „Meins ist es nicht, aber den Leuten hier gefällt es, und das ist ja das Wichtige.“ Auch die Dörfer, vor allem die großen Plätze, werden mit Lichterketten und Krippen dekoriert.

Da Peru ein christlich geprägtes Land ist, hat Weihnachten einen ziemlich hohen Stellenwert für die Bevölkerung. Allerdings gibt es nur einen Weihnachtsfeiertag. Der 26. Dezember ist schon wieder ein ganz normaler Arbeitstag. Am 24. arbeiten die meisten Peruaner nur einen halben Tag und fahren dann zu ihren Familien, hat Evelyn herausgefunden. „Das dauert mit dem Bus manchmal fast 20 Stunden“, erzählt sie. An Heiligabend gibt es dann eine besondere Tradition: Alle – auch die Kinder – dürfen bis Mitternacht aufbleiben. Denn dann findet ein großes Festessen statt. Wenn die Familie es sich leisten kann, gibt es einen Braten, oder es werden Enten, Hasen oder auch Meerschweinchen für das Fest zubereitet.

Großes Feuerwerk

Zum Nachtisch gibt es Panettone. Das ist eine Art Hefekuchen mit kandidierten Früchten und Rosinen, der ursprünglich aus Italien kommt. Dazu trinken die Peruaner am liebsten heiße Schokolade. „Auch die Familien, die sich sonst nicht so viel leisten können, gönnen sich auf jeden Fall einen Panettone zu Weihnachten“, berichtet Evelyn. Und dann gibt es noch ein großes Feuerwerk in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, das von den Städten organisiert wird.

Geschenke spielen in Peru keine so große Rolle wie bei uns in Deutschland. „Aber es gibt den netten Brauch, dass größere Unternehmen kleine Geschenke für Kinder kaufen. Die können dann an einem bestimmten Tag abgeholt werden“, sagt Evelyn.

Natürlich wollte ich auch wissen, wie Evelyn ihr erstes Weihnachten in Peru verbringt. „Ich besuche den Heiligabendgottesdienst im Krankenhaus – mit Krippenspiel für die Kinder. Und dann gehe ich wahrscheinlich zu einer peruanischen Familie, die mich eingeladen hat“, erzählt die 26-Jährige. „Und am 25. Dezember laden wir dann ein paar Leute zu uns in die WG ein.“ Besonders freut sie sich auf einige Päckchen, die aus Deutschland zu ihr unterwegs sind. Ganz sicher wird das Weihnachtsfest in Peru für sie eine ganz spannende Erfahrung.