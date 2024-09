Das vorvergangene Festwochenende zu Kirchheimbolandens 1250. Stadtgeburtstag kam gut an. Doch es gab auch Kritik an der Opern- und Operettengala. Cheforganisator Timo Holstein nimmt hier Bezug auf einen Leserbrief vom 30. August.

Timo Holstein kann den Ärger mancher Besucher der Opern- und Operettengala verstehen. Der Cheforganisator des mehrtägigen Festspektakels ist mit dem Verlauf des Freitagabends alles andere als zufrieden. Den Vorwurf allerdings, er und sein Team sowie die Stadt Kirchheimbolanden seien mit der Organisation des Klassikabends überfordert gewesen, weist er entschieden zurück. Stattdessen gibt er einen Einblick, warum es nach außen hin so wirken mag.

Warum Holstein das nun in der Öffentlichkeit zur Sprache bringt, macht der Eventmanager deutlich: Er wolle die Stadt Kirchheimbolanden, aber auch seine Mitarbeiter und weitere Drittanbieter, die seit Monaten ihr Herzblut in die Organisation des Festwochenendes gesteckt haben, in Schutz nehmen: „Grund für den nach außen hin schlecht organisiert wirkenden Klassikabend ist nicht unser Dilettantismus, sondern die Unprofessionalität mancher Künstler.“ Im Klartext: Hinter den Kulissen hat es – deutlich wahrnehmbar für viele Konzertbesucher – lautstark gekracht.

„Schockiert über das Miteinander“

Dazu findet der Eventmanager mahnende Worte: „Ich bin schockiert ob des Miteinanders, das seit Vertragsabschluss geherrscht hat und empfinde das Verhalten als Affront gegenüber der Vertragspartnerin, der Stadt Kirchheimbolanden, die sich seit Monaten auf dieses Wochenende vorbereitet hat.“ Dabei hebt er hervor, dass weder die Stadt noch er mit seiner ausführenden Agentur für die Buchung der Künstler zuständig gewesen seien. Vielmehr habe sich das Ensemble selbstständig um das Engagement der Solisten gekümmert.

Was genau zu dem Streit der Künstler geführt habe, entziehe sich seiner Kenntnis. Allerdings sei zwischen „dem Orchester und seinen Protagonisten untereinander mit (zu spätem) Betreten des Platzes eine ungesunde, nervöse, laute, teils aggressive Tonalität“ entstanden. Eine Absprache mit dem Ensemble oder Vertretern sei kaum noch möglich gewesen, weil die Betroffenen „nur noch mit sich selbst beschäftigt waren“.

Kritik an Ton und Bild

So seien weder Zeitpläne noch seit Monaten festgelegte technische Absprachen wie etwa die Verwendung bestimmter Mikrofone eingehalten worden. Statt der vereinbarten Headsets hätten die Sänger kurz vor ihrem Auftritt Handmikrofone verlangt. Jedoch müssten diese sehr nah an den Mund herangeführt werden und würden sich deshalb nicht für die Tonwiedergabe von klassischem Gesang eignen, erklärt Holstein das vom Schreiber des Leserbriefs empfundene unangemessene Klangbild.

Aus dem offen ausgetragenen Zwist rühre auch die oftmals kritisierte Kameraführung für die Live-Übertragung auf die Videowand. Dieser Streit habe letztendlich dafür gesorgt, dass die Live-Übertragung auf die Videowand komplett eingestellt wurde. „Ein professionelles Bild, geschweige denn sinnvolle Schwenks zu Protagonisten konnten daher fast mit Beginn der Show mitnichten sichergestellt werden. Auch da muss ich mich schützend vor die Techniker stellen, die zudem keinerlei inhaltliche Anweisungen zum Programm erhalten hatten.“

Werbevideos finanzierten Wochenende

Abschließend erklärt Holstein, dass die kritisierten Werbeeinblendungen in einer Gesamtlänge von 2:35 Minuten als wesentlicher Bestandteil dazu beigetragen hätten, die Großveranstaltung zu finanzieren. Sozusagen habe die Werbung und auch die vom Schreiber des Leserbriefs und Teilen des Ensembles belächelten „Schlagersternchen“ des Folgetages den Klassikabend mitfinanziert.