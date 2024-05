Die Dachdeckerei und Zimmerei Timo Schultz hat eine neue Fertigungshalle in Imsbach gebaut. Durch eine sogenannte Abbundanlage könne nun noch effektiver gearbeitet werden.

Der Weg bis zur Fertigstellung der Halle sei nicht immer einfach gewesen, sagte Geschäftsführer Timo Schultz. Ein Problem seien unter anderem die ständigen Regenfälle gewesen. Nun aber ist das im August begonnene Werk vollendet. Dieser Neubau sei ein Meilenstein in der 75-jährigen Firmengeschichte. Der Leitsatz „Qualität ganz oben“ habe bei der Gründung durch Richard Schultz schon Bedeutung gehabt und daran habe sich bis heute nichts geändert.

„Hier entstand in den letzten Monaten ein Zentrum, der Grundstein dafür, um den Kunden ein Rundum-Sorglospaket kombiniert mit ökologischer Nachhaltigkeit anbieten zu können“, sagte Schultz. Entstanden ist eine mit Tageslicht durchflutete Fabrikationshalle, auf deren Grundfläche von 1250 Quadratmetern die Bauteile aus Holz für Gebälk, Carports, Hallen und Wohnhäuser gefertigt werden. „Die moderne Abbundanlage mit bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen weist uns als internationale Spezialisten mit modernster Technik im Holzhallenbau aus“, informierte Schultz. Das Funktionsgebäude mit einer Höhe von elf Metern wird noch mit einem Grün-Dach aufgewertet und bepflanzt.

„Diese Investition ist eine Aufwertung für Imsbach und die Region“, sagte Ortsbürgermeister Rudolf Jacob. Die Firma Schultz sei ein Unternehmen, das sich ständig weiterentwickelt habe. Holzbau werde immer attraktiver, was die große Nachfrage zeige. Holzbau sei nachhaltig und der richtige Schritt in die Zukunft, betonte auch Landrat Rainer Guth. Die Dachdeckerei und Zimmerei sei ein mutiger und zukunftsträchtiger Handwerksbetrieb. Der Betrieb biete Argumente, hier in der Region zu arbeiten. Beim Traditionsbetrieb sind derzeit 40 Mitarbeiter tätig.