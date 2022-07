Am Samstag, 2. Juli, findet die zweite große Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums „1250 Jahre Ottersheim“ statt. Es handelt sich um ein großes Sommerfest auf dem Sportplatz.

Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl betont, sollen durch das Programm vor allem auch Familien mit Kindern angesprochen werden. „Beginnen werden wir um 13.30 auf dem Sportplatz mit einer Dorfrallye, bei der Einzelpersonen oder auch Gruppen teilnehmen können. Nach der Auswertung der Ergebnisse werden an die drei besten Teilnehmer Preise vergeben“, so Kragl. Danach startet das Nachmittagsprogramm auf dem Sportplatz mit alten Spielen. „Hier haben die Helfer in Handarbeit viele farbenfrohe Spiele vorbereitet, zum Beispiel Hufeisenwerfen, Sackhüpfen, Nussrampe, Eierlaufen und vieles mehr. Auch ein großes Schwungtuch wird dabei sein“, kündigt Kragl an.

Um 19 Uhr tritt dann die Rock-Coverband „Ready ’n’ Rock“ auf. Die vier Musiker aus dem Wormser Raum covern Rock-Klassiker der vergangenen vier Jahrzehnte, darunter Hits der Rolling Stones, von AC/DC, R.E.M, ZZTop, Oasis, Billy Idol und vielen mehr. Der Eintritt ist frei.