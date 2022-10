Passend zum 1250. Geburtstag der Gemeinde Ottersheim soll künftig eine Jubiläumsinsel das Ortsbild bereichern. Die von Bildhauer Wolf Münninghoff gemeinsam mit Bürgern neugestaltete Verkehrsinsel wird am Samstag, 15. Oktober, eingeweiht.

Vieles ist bereits passiert: Eine Ortschronik ist entstanden, es gab jede Menge historische Vorträge – jetzt steht die nächste Etappe der Ottersheimer Jubiläumsfeierlichkeiten an: Am Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr, soll die neugestaltete Jubiläumsinsel eingeweiht werden – gemeinsam mit möglichst vielen Besuchern.

Bei dieser Jubiläumsinsel handelt es sich um eine Verkehrsinsel am Buswendeplatz in der Hauptstraße, die für das Jubiläum neugestaltet wurde – und zwar mit den Ergebnissen eines Steinhauerworkshops mit dem Bildhauer Wolf Münninghoff aus Harxheim, an dem Ottersheimer Bürger teilgenommen haben.

Stele symbolisiert Lorscher Codex

Die Verkehrsinsel wurde vorher mit Bruchsteinen aus dem ehemaligen Anwesen Heuberger eingefasst, das dem geplanten Seniorenheim hatten weichen müssen. Außerdem hat Münninghoff dort eine Sandstein-Stele bearbeitet. Sie stellt ein Buch dar, das symbolisch für den Lorscher Codex steht, in dem der Ort erstmals erwähnt wurde. Auf der Rückseite prangt die Zahl 772, das Gründungsdatum. Daneben wurde eine steinerne Sitzgruppe aufgestellt. Als Tisch wurde dabei ein aus der abgerissenen Griesmühle geretteter Mühlstein verwendet. Die Stühle wurden aus Sandstein-Fenstergewänden aus dem Hof Heuberger zusammengefügt, verziert wurden sie im Rahmen des Workshops.

Zur Ortsgründung

Ottersheim wird als „Otersheim“ erstmals urkundlich im Lorscher Codex erwähnt. Die Urkunde datiert auf das Jahr 772, und sie bezieht sich auf einen Weinberg in Otersheimer Gemarkung, den ein gewisser Ruding und seine Frau Biligard dem Kloster Lorsch geschenkt haben. Der Codex selbst ist eine Urkundensammlung, die im zwölften Jahrhundert in Lorsch aus Abschriften von älteren Originalen zusammengestellt wurde.