Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Bei uns fand Weihnachten immer in ,Little America’ statt“, erinnert sich Ilonka Pipe an das Fest in ihrer Kindheit und Jugend. Als Tochter einer deutschen Mutter und eines US-Amerikaners ist sie mit beiden Kulturen aufgewachsen. Einige amerikanische Sitten und Gebräuche hat sich die Kirchheimbolanderin bis heute bewahrt.

Das Weihnachtsfest und vor allem das Festtagsmenü ihrer Familie waren geprägt von amerikanischen Einflüssen. Nicht an Heiligabend, da gab es Schaschlik. „Aber am ersten Feiertag