Beim Rauchclub „Blaue Wolke“ war der Name früher Programm. Heute sieht das anders aus. Vorsitzender Gido Freyer berichtet über die Geschichte und die Zukunft des Vereins.

Der Rauchclub „Blaue Wolke“ feiert 115-jähriges Bestehen und ist damit einer der ältesten im Kreis. Was 1911 als klassischer Rauchclub begann, ist längst ein fester Anker im Dorfleben von Jakobsweiler geworden. Vom „Rauch“ ist kaum noch etwas geblieben, vom Zusammenhalt dagegen umso mehr.

„Es ist schön, dass es ein Verein wie der Rauchclub ,Blaue Wolke’ schafft, über so lange Zeit bestehen zu bleiben“, sagt Vorsitzender und Ortsbürgermeister Gido Freyer. Zwei Weltkriege und mehrere Krisen habe der Verein überstanden.

Dass ein kleiner Dorfverein über mehr als ein Jahrhundert Bestand hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Heute zählt der Club 91 Mitglieder – 39 Frauen und 52 Männer. Der Altersdurchschnitt liegt bei 57,7 Jahren: und viele bleiben dem Verein ein Leben lang treu. „Wenige verlassen den Rauchclub zu Lebzeiten“, berichtet Freyer. Selbst Mitglieder, die längst nicht mehr in Jakobsweiler wohnen – „zum Beispiel auf Sylt“ – hielten dem Verein die Treue.

Vom Tabakverein zum Dorfmittelpunkt

Der Wandel vom reinen Tabakverein hin zu einem geselligen Dorfverein vollzog sich schrittweise. „Mit dem aufkommenden Bewusstsein, dass Rauchen schädlich ist, verlor es in der Gesellschaft und auch in unserem Verein an Boden. Mittlerweile ist im Clubrat – zehn Personen – nur noch ein einziger Teilzeitraucher“, erzählt Freyer. Auch die Satzung änderte sich im Laufe der Jahrzehnte deutlich: Bis 1926 durften verheiratete Männer nicht Mitglied werden, Frauen wurden erst in den 1970er-Jahren aufgenommen. Im Jahr 2009 stand mit Ute Weinheimer erstmals eine Frau an der Spitze des Vereins. Während des Krieges ruhte das Vereinsleben, der Name musste zeitweise in „Frohsinn“ geändert werden, bevor 1950 wieder zur „Blauen Wolke“ zurückgekehrt wurde.

Heute ist der Rauchclub der größte Verein im Ort. „Unser Verein ist wichtig, um auf dem Land Geselligkeit zu fördern und den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich zu beteiligen“, betont Freyer. Während früher regelmäßig Busfahrten, Faschingsveranstaltungen und Theateraufführungen organisiert wurden, fehlten heutzutage oft die nötigen Helfer und das Interesse, um solche Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Neben dem Puppenstubenmuseum gebe es daher nur noch wenige regelmäßige Angebote im Dorf.

1. Mai als Highlight des Jahres

Ein Herzstück des Vereinslebens ist das Maifest. „Zum 1. Mai ist jeder Gast willkommen“, betont Freyer. Viele entschieden spontan – je nach Wetter –, ob sie auf das Clubgelände direkt am Donnersberg am Parkplatz zum Wildensteiner Tal an der Abfahrt Jakobsweiler kommen. Für das 115. Jubiläum ist zwar noch kein gesondertes Programm geplant, doch zwei oder drei Sitzungen stehen noch an. „Vielleicht ergibt sich da noch etwas“, so der Vorsitzender des Vereins.

Die Tradition bleibt: Erbsensuppe gehört nach wie vor dazu, inzwischen aber ergänzt durch ein erweitertes Angebot an Speisen und Getränken. Unterstützt wird der Verein unter anderem vom Musikverein Donnersberg 1925, der am 1. Mai über die Mittagszeit spielt. „Ohne freiwillige Helfer wäre das Fest nicht zu stemmen. Für viele ist der 1. Mai auf unserem Clubgelände aber auch umgekehrt ein Highlight des Jahres“, betont Freyer.

Investitionen in die Zukunft

Stillstand ist für die „Blaue Wolke“ kein Thema: „Wir sind immer dabei, den Club zu optimieren“, sagt Freyer. In den vergangenen Jahren wurde das Clubgelände kontinuierlich modernisiert: Ein Toilettencontainer, ein Kuchen- und ein Kassenhäuschen wurden errichtet, derzeit wird eine große Spülstraße installiert. Auch die Renovierung des Grillplatzes und des Fußballtores stehe an. Zudem packt der Verein selbst an, wenn es nötig ist. 2025 half man intern dabei, die Stromversorgung auf dem Gelände zu verbessern – mit neu gesetzten Steckdosen, verlegten Kabeln und montierten Lampen.

Jüngere Mitglieder übernehmen bereits Verantwortung: „Sie werden früh zur Mithilfe angeleitet (zum Beispiel Kuchenausgabe) und so in den Verein integriert.“ Die beiden jüngsten Clubratsmitglieder sind 21 und 23 Jahre alt.

Verantwortung für die Gemeinschaft

Warum engagiert sich Gido Freyer? „Arbeit leisten und Verantwortung übernehmen, ist für mich selbstverständlich, wenn es dem Verein und der Dorfgemeinschaft nutzt“, sagt er.

Mit Blick auf die kommenden Generationen betont er, „dass Zusammenarbeiten und für die Gemeinschaft etwas zu tun, etwas Gutes und natürlich auch Befriedigendes ist“. Und weiter: „Wir können Tradition durchaus mit modernem Leben in Einklang bringen.“ Ein Testament dafür sei die Geschichte des Vereins, die seit 1926 in geschriebenen und gedruckten Chroniken festgehalten sei und damit auch ein wichtiger Teil der Dorfchronik bleibe.