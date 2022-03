Beste Stimmung am Sonntagnachmittag in der Donnersberghalle: Zwei Jahre verspätet, aufgrund der Pandemie, haben die Schlagergrößen Amigos in Rockenhausen Station mit ihrem Programm „50 Jahre Amigos“ gemacht.

Die Halle war gut gefüllt, die Laune bei den Zuhörern sehr gut. Es wurde mitgeklatscht und gesungen, manche hielt es auch nicht auf den Sitzen, etwa beim Hit „110 Karat“ mit teils geborgten Zeilen wie „Du bist mehr als pures Gold für mich, 110 Karat. Auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, unsere Liebe nicht, du bist lupenreines Glück für mich“.

Trostmusik

Das Schlagerduo aus Hessen, bestehend aus Bernd Ulrich (71) und seinem Bruder Karl-Heinz Ulrich (73), das im Grunde Trostmusik und eine Auszeit aus dem Alltag bietet, hatte bei seinem Auftritt auch Unterstützung von Daniela Alfinito.