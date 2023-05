Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag gab es in Rüssingen mit dem einheimischen TuS und dem TSV Gau-Odernheim das Aufeinandertreffen der beiden punktgleichen Tabellennachbarn der Verbandsliga Gruppe 2. Am Ende trennten sich der Tabellenvierte und -fünfte 1:1 (0:1). Ein Göllheimer fungierte als Gästetrainer.

RÜSSINGEN. „Ob wir zwei Punkte verloren haben oder einen gewonnen? Im Moment schwanke ich noch hin und her. Wenn ich an die Chancen nach der Pause denke, aber wohl eher zwei verloren“,