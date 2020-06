Mit Respekt vor ihrer mit 100 Jahren begonnenen, gleichwohl kurzen politischen Karriere, verabschiedete der Stadtrat am Mittwochabend sein Mitglied Lisel Heise.

Gestartet auf dem aussichtslosen Listenplatz 20 der kleinen Bürgerinitiative „Wir für Kibo“, hatten deren Wähler sie letztes Jahr unbedingt auf Platz 1 sehen wollen. Vor allem deshalb, weil die frühere Lehrerin und begeisterte Schwimmerin sich vehement für ein Freibad in der Nordpfälzer Kreisstadt einsetzt und diesen Wunsch offenbar viele mit ihr teilen. In gleicher Mission rief Heise auch einen Verein ins Leben, der Möglichkeiten für ein Badegewässer in Kirchheimbolanden ausloten will und in dem sie sich, anders als im Stadtrat, auch weiter engagieren wird.

Für ihren Rückzug hier hatte die mittlerweile 101-Jährige stark nachlassende Seh- und Hörkraft geltend gemacht. Wenn das wichtigste Handwerkszeug nicht mehr wolle, müsse man das akzeptieren, hatte Lisel Heise wissen lassen. Für Stadtbürgermeister Marc Muchow, dem sie dies vor wenigen Tagen schriftlich gab, war es dennoch ein Paukenschlag - und mehr noch für Thomas Bock, den Chef von „Wir für Kibo“, der im Urlaub von der Entscheidung der selbstbewussten alten Dame überrascht worden war.

Stadtbürgermeister Marc Muchow dankte ihr für ihr Engagement für die Stadt. Zahlreiche Medienvertreter waren zu der Verabschiedung erschienen. Der Rummel um ihre Person konnte die außergewöhnliche alte Dame nie aus der Ruhe bringen. Ihren Stadtratskollegen wünschte Lisel Heise zum Abschied Glück und Gesundheit. Fast vergessen: Lisel Heise hatte auch ein Geschenk für den Stadtbürgermeister mitgebracht. Als die Lisel Heise die Ratssitzung verließ, regnete es in Strömen. Sie blieb ihrer Linie treu und nahm es gelassen.

Die gebürtige Kirchheimbolanderin galt als die älteste Stadträtin zumindest in Deutschland, ein russischer Fernsehsender wollte nach eigenen Recherchen diesen Superlativ sogar auf die ganze Welt ausgedehnt wissen.

Auf jeden Fall kein Fake ist, dass Heise TV-Sender und Zeitungsleute aus aller Welt ins kleine Kirchheimbolanden lockte, sie wurde eine Berühmtheit und genoss es. Am Tag nach der Wahl im Mai 2019 stand sie gar im Zentrum einer internationalen Pressekonferenz. Auch am Mittwochabend bei ihrer Verabschiedung im Rat war der Medienauflauf noch einmal groß. Muchow dankte Lisel Heise mit einem großen Blumenstrauß für ein außergewöhnliches, die ältere Generation ermutigendes Engagement, das der Rat mit stehendem Applaus quittierte.

Heise selbst zeigte sich gegenüber der RHEINPFALZ bei allem Spaß, den ihr dies eine Jahr im Stadtrat gemacht habe, indes auch erleichtert, „dass nun Feierabend ist“. Den Kommunalpolitikern gab sie ihren Wunsch nach einem blühenden und gedeihenden Kirchheimbolanden mit auf den Weg und verabschiedete sich mit einem herzlichen „Bleiben Sie alle gesund und fröhlich.“