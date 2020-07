Am Mittwoch wurde in der Ortsstraße von Schweisweiler ein Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der rote Peugeot 207 mit ROK-Kennzeichen parkte zwischen 8 und 16.30 Uhr am rechten Straßenrand. Die Polizei geht davon aus, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Unfall verursachte, und danach weiter fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rockenhausen unter 06361 917-0 zu melden.