Die Krankheit des fünfjährigen Vincents aus Bayerfeld-Steckweiler hat viele Menschen im Donnersbergkreis mitgenommen. Auch Alice Klein-Kraut, die zusammen mit ihrem Mann Joachim Kraut in Dannenfels den Tannenhof führt. Sie hat über die Leukämieerkrankung des Jungen gelesen. Vincent ist gerade in Chemotherapie, eventuell braucht der Fünfjährige, der so gerne zur Bambini-Feuerwehr ging, eine Stammzellenspende. Deswegen hing den ganzen Dezember über beim Tannenbaumgeschäft ein Spendenfeuerlöscher. „Der Großteil der Spende stammt von unseren Kunden, das wurde wirklich sehr gut angenommen“, sagt Klein-Kraut.

Mit im Spendenfeuerlöscher ist auch das Trinkgeld des Betriebs gelandet sowie Geld von einer Tannenbaumversteigerung auf der Dannenfelser Waldweihnacht. „Dafür haben wir zwei Weihnachtsbäume gespendet, der Erlös sollte an Vincent und die Landfrauen gehen“, erzählt Kraut. Doch die Landfrauen hatten eigene Pläne und spendeten kurzerhand ihren Erlös auch an Vincent, rundeten den Betrag sogar noch auf, berichtet Nina Welsandt von den Dannenfelser Landfrauen. Am Ende rundete der Tannenhof dann noch mal auf, sodass insgesamt 1000 Euro an das Konto von Vincent überwiesen werden konnten. „Uns ist es wichtig, dass wir Vincent unterstützen können“, sagt Klein-Kraut.

Info

Spendenkonto für Familie Schumann: Feuerwehr-Förderverein Rockenhausen, Sparkasse Donnersberg, Iban DE 03 5405 1990 0007 0422 60, Stichwort „Vincent“.