Circa 100 Auto- und Motorradreifen wurden an einem Waldweg in der Nähe von Kirchheimbolanden illegal abgeladen. Die Polizei fand sie am Montag, 16. Januar, nach einem Hinweis einem Waldweg an der L386, nahe der Einmündung L386/L399. Wann die Reifen genau entsorgt wurden, ist laut Polizei nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9112700 zu melden.