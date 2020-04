Am frühen Mittwochabend geriet im Dannenfelser Wald an der Landesstraße 397 eine Bodenfläche von etwa 100 Quadratmetern in Brand. Zu einem Übergreifen der Flammen auf den Baumbestand kam es aber laut Polizeibericht nicht, da das Feuer durch den Einsatz verschiedener Feuerwehren schnell gelöscht werden konnte. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.