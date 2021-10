Am 6. Oktober würde Lothar Sießl 100 Jahre alt. 25 Jahre lang war der Gynäkologe, nach dem heute der Platz am Parkdeck benannt ist, Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister und in dieser Zeit prägend vor allem für ihre Innenstadtentwicklung. Der Sozialdemokrat starb im Jahr 2001. Die Stadt Kirchheimbolanden lädt für diesen 6. Oktober zu einer Gedenkfeier ein. Alle, die sich dem langjährigen Stadtbürgermeister verbunden fühlen, seien dazu um 15 Uhr am Grab der Familie in der Ambach willkommen, so Marc Muchow, der heutige Stadtbürgermeister.