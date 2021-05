Knapp 10.000 Euro wird die Gemeinde Kerzenheim für Baumpflegemaßnahmen ausgeben. Diesem Vorschlag stimmte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Dabei geht es vor allem auch um die Sicherheit in der baumreichen Gemeinde.

Auf je vier Kerzenheimer Bürger kommt in der Gemeinde in etwa ein Baum. 600 Bäume zählt die Gemeinde, sie stehen auf den öffentlichen Grünflächen und spenden dem Ort Schatten und ein freundliches Aussehen. „Professionelle Baumpflege und Überwachung ist in Kerzenheim kein ganz neues Thema, auf dem Friedhof und auch im Bereich der Spielplätze wurden die Bäume schon immer kontrolliert. Leider musste gerade erst jetzt ein großer Nussbaum im Ort gefällt werden, da er innen komplett ausgehöhlt war“, so Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU).

Schon lange vor den anderen Gemeinde in der Verbandsgemeinde sei auch damit begonnen worden, ein Baumkataster zu pflegen. Ein Baumkontrolleur der VG überwacht mittlerweile, dass sich die Bäume unterschiedlichster Größe in gutem Zustand befinden und niemanden gefährden. Mindestens einmal im Jahr wird deshalb eine Sichtprüfung durchgeführt, sodass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Raum nachkommt. Jeder Baum bekommt eine Steckbrief.

Diese Arbeiten stehen an

Mittlerweile wird seit einem Jahr die Überprüfung durch die Gemeinde übernommen, weshalb bei den anstehenden ersten Pflegemaßnahmen erwartungsgemäß höhere Kosten anfallen als bislang. Ein Fachunternehmen aus Nauheim hat der Gemeinde die anstehen Baumpflegemaßmaßnahmen jetzt zum Preis von 9961 Euro angeboten, wobei auf die Sitzgemeinde Kerzenheim Kosten von 5392 Euro entfallen, in Rosenthal Maßnahmen für 4569 Euro durchgeführt werden müssen.

Nach der Kontrolle wurde ermittelt, dass 79 Bäume gepflegt werden müssen. Es geht dabei vor allem um das Entfernen von Totholz und abgedorrte Äste, was 28 Mal ansteht. Bei 16 Bäumen muss die Krone gepflegt werden. Einen sogenannten Lichtraumprofilschnitt brauchen neun Bäume. Das bedeutet, dass sie so zurückgeschnitten werden müssen, dass sie nicht verhindern, dass die Straßenbeleuchtung ihren Zweck erfüllt. Sechs Erziehungsschnitte, aber auch drei Fällungen stehen an. Bei zwei Bäumen geht es darum, sogenannten „baumfremden“ Bewuchs zu entfernen, das können Misteln oder auch Efeuranken sein.