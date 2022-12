Schauen Sie die WM oder nicht? Noch nie hat diese Frage zu so vielen Diskussionen geführt wie im Jahr 2022. Wir hören im Donnersbergkreis nach.

... die Sportler nicht ausbaden sollten, was Politiker und Funktionäre verbockt haben. Für die Spieler erfüllt sich mit der Teilnahme ein Traum, für den sie Entbehrungen in Kauf genommen haben und der sie im Kindesalter mit vielen heutigen Amateuren verbunden hat. Trotzdem hat sich die richtige WM-Stimmung bei mir in diesem Jahr nicht eingestellt. Termine verschieben fürs Viertelfinale vor dem TV? Auch die unwichtigen Spiele von Anfang bis Ende schauen? Das war, entgegen meiner bisherigen Gewohnheiten bei großen Turnieren, nicht der Fall.

Vielleicht lag es auch an der ungewohnten Jahreszeit, mit Sicherheit aber an der Menschenrechtssituation in Katar und vor allem an der Fifa, die zu oft unter Beweis gestellt hat, dass für sie nicht das Spiel zählt, sondern nur Geld und Macht. Trotzdem freue ich mich über Siege vermeintlicher „Underdogs“ und zittere gerne mit ihnen mit. Denn solche Geschichten versetzen mich selbst zurück in die Kindheit, als meine Fußballbegeisterung entfacht wurde. Auch durch eine WM: 2002 war das, als die Türken die Fußballwelt überraschten.