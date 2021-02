Fit bleiben trotz eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten, aktiv sein, egal in welchem Alter: dazu ruft Bewegungsmanager Marc Wagner auf. In der vergangenen Woche erklärte er die Grundzüge des Boxer-Fang-Spiels. Jetzt gibt er neue Impulse für die Übung daheim.

Ein Tennisball, ein Tischtennisball oder ein handgroßer Ersatzgegenstand ist nötig.

So geht’s

Der Schwerpunkt der Übung liegt auf Koordination und Reaktionsschnelligkeit, weniger auf Ausdauer. Der Trainierende beginnt im Stehen mit einem ausgestreckten Arm nach vorne. In der Hand wird ein Tennisball gehalten, der Handrücken zeigt nach oben. Der andere Arm ist angewinkelt, und die Hand befindet sich an der Wange beziehungsweise in Gesichtsnähe. Der Ball wird von der vorderen Faust nach unten mit einer schnellen Unterarm-Bewegung auf den Boden geprellt, und gleichzeitig wird der ausführende Arm zurückgezogen.

Die andere Hand darf erst, nachdem der Ball aufgeprellt ist, nach vorne schnellen und den Ball mit ausgestrecktem Arm fangen. Das Fangen sollte auf Augenhöhe geschehen. Die Übung wird dann spiegelverkehrt weitergeführt. Das Ziel ist eine gute Verhältniszahl der Wiederholungen in Verbindung zu den Fehlgriffen.

Weitere Varianten

Diese Variante des Boxer-Fang-Spiels kann auf geneigten Flächen (Neigung entgegengesetzt zum Ausführenden) ausgeführt werden, um sie zu steigern. Hierbei sind dann noch Gleitschritte nach vorne einzubinden, um den wegspringenden Ball zu fangen.

Die Serie

Marc Wagner ist Bewegungsmanager in der Landesinitiative „Land in Bewegung“ für den Donnersbergkreis. Außerdem ist er Vorsitzender der Vikings Muay Thai in Marnheim. Sein Ziel ist es, die Menschen wieder zu mehr körperlicher Aktivität im Alltag anzuregen. Hier gibt er wöchentliche kurze Trainingstipps.

Zur Sache: Partnervereine gesucht

Bewegungsmanager Marc Wagner möchte weitere starke Partner für die Initiative „Land in Bewegung“ begeistern: Gesucht werden Vereine im Donnersbergkreis, welche als Partner der landesweiten Bewegungsinitiative für Ihre Mitglieder aktiv werden wollen. Interessenten können sich per E-Mail an Marc Wagner, M.Wagner@lsb-rlp.de, wenden.