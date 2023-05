Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine albtraumhafte Vorstellung: Allein zu sein, mitten im Wald, ohne Orientierung, ohne Handyempfang. Auf sich gestellt. Was tut man in so einer Situation? Könnte man im Notfall auch tagelang überleben, wenn man nicht gefunden würde? Ein Experte verrät, wie man sich am besten verhält.

Ein fiktives Szenario: Eine Autofahrt bei Dämmerung, der Wagen kommt von der Straße ab, stürzt einen Abhang hinunter – wie durch ein Wunder ist der Fahrer zwar unverletzt,