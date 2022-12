Noch ist der Mann nicht gefasst, der am Abend des 28. Novembers mit einer Axt bewaffnet den Netto-Markt in Göllheim überfallen hat. Wie Werner Schneider, Leiter der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, auf RHEINPFALZ-Nachfrage informierte, dauern die Ermittlungen an. Die Polizei wertet derzeit weiter Spuren aus.

Kurz vor Ladenschluss hatte der Unbekannte im Kassenbereich einen Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem der Mitarbeiter ihm das Geld ausgehändigt hatte, war der Maskierte zu Fuß geflüchtet. Laut Zeugen soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann gehandelt haben, der schwarze Kleidung, Sturmhaube und Skibrille trug. Er führte einen schwarzen Stoffbeutel sowie eine 40 bis 50 Zentimeter große Axt bei sich. Hinweise an die Polizeiinspektion Kibo unter 06352 9110.