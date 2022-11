Nach dem Überfall auf die Aral-Tankstelle in Obermoschel im Donnersbergkreis am späten Samstagnachmittag hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Gegen 17.30 Uhr betrat ein vermummter Mann den Tankstellen-Shop und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Niedermoschel.

Der Täter ist laut Polizei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 40 bis 45 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer militärähnlichen Cargohose mit Camouflage-Muster und einer khakifarbenen Jacke mit Brusttaschen, auf der ebenfalls ein Militär-Symbol (vorne) und eine Deutschland-Flagge (seitlich auf dem Oberarm) zu erkennen waren. Der Unbekannte trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Sonnenbrille und hatte ein schwarzes Tuch über Mund und Nase. Er sprach gebrochenes Deutsch und führte bei der Tat ein Messer bei sich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.