Viele Jahrzehnte hat Hermann Fürwitt das öffentliche Leben in Kirchheimbolanden mitgeprägt. Am Sonntag ist der Ur-Kerchemer und stets engagierte Ehrenamtler im Alter von 87 Jahren gestorben.

Sein großer Einsatz für wohltätige Belange, vor allem aus dem Schoß der protestantischen Kirchengemeinde heraus, wird denen, die mit ihm zu tun hatten, und denen, die davon profitierten, noch lange in Erinnerung bleiben. Seine Verbindung zur Kirche begann schon in jungen Jahren, und in der Jugendgruppe des damaligen Dekans Theo Seifert hat er auch seine Frau Henny, mit der er mehr als 60 Jahre lang verheiratet war, kennengelernt. Ganze 56 Jahre lang, seit 1960, wirkte er als Presbyter – zum Dank wurde er 2015 zum Ehrenpresbyter ernannt. 30 Jahre lang hatte er im Bonhoeffer-Haus das Dicksupp-Kochen für Brot für die Welt in Regie, bis er im Jahr seines 80. Geburtstags den Kochlöffel in jüngere Hände legte.

Von Beginn an war Fürwitt auch in der Partnerschaft der Kirchengemeinde mit dem lutherischen Pendant in Tschernjachowsk überaus aktiv. Vor allem für die Kinder des dortigen Waisenhauses war er unermüdlich im Einsatz, hat Patenschaften vermittelt und war natürlich mit seiner Frau auch selbst Pate. Bei zahlreichen Besuchen im Heim hat er Spenden der Menschen aus Kirchheimbolanden und Umgebung überbracht.

Sein Berufsleben widmete er ganz der Kreissparkasse – obwohl er eigentlich lieber Bäcker geworden wäre. Diesen Traum musste er allerdings wegen einer Mehlallergie begraben. Stattdessen begann er 1949 eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Über die Jahre arbeitete er sich hoch – bis er 1970 erstmals im Chefsessel des Vorstandvorsitzenden Platz nahm. 1994, im Jahr der Fusion zur Sparkasse Donnersberg, trat er seinen Ruhestand an. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und acht Enkel.