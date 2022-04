Über Ostern ist ein weiterer Mensch im Donnersbergkreis an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Dienstagnachmittag mit. Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen 452 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Dabei handelt es sich um 15 vom Dienstag, 64 vom Montag, 20 vom Sonntag, 177 vom Samstag, 42 vom Freitag und 134 vom Donnerstag. 13 Erkrankte werden derzeit stationär behandelt. Die Anzahl der aktiven Covid-Fälle liegt derzeit bei 1037.